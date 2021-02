'Late bloomer' Vice Ganda, bagong tagahanga ng BTS

MANILA -- Aminado si Vice Ganda na "late bloomer" siya bilang tagahanga ng sikat na South Korean boy group na BTS.

"Bilang isa akong late bloomer, mayroon akong nadiskubreng grupo. 'Yung BTS kagabi ko lang napanood. Nakakaloka. Nabaliw ako talaga," ani Vice sa "It's Showtime."

"Alam ko ang BTS pero hindi ko sila kilala isa-isa. Kinilala ko sila isa-isa buong magdamag kahapon. Nakakaloka," ani Ganda.

"Hindi nga ako dapat papasok dahil kay BTS o dahil sa BTS," pag-amin ni Vice. "Ang galing pala talaga nila. Sobra. Naghahanap kasi ako ng magagandang prods tapos napanood ko. 'Ay ang galing naman nito.' Yun pala 'yung BTS, ang gaganda ng suot."

Ayon kay Vice, ang panonood ng mga video ng BTS ang nagpapa-relax sa kanya ngayon.

"Sinimulan ko na mag-marathon ng 'Run BTS,' 'yung parang vlog-vlog nila. Nakakatuwa, nakikilala ko na sila isa-isa at laha sila gustong-gusto ko, sobrang love ko silang lahat. 'Yun ang nagpapa-relax sa akin. My purple heart is happy," dagdag niya.

Nagpasalamat din si Vice sa pagtanggap sa kanya ng ARMY, ang tawag sa mga tagahanga ng BTS.

"Salamat sa mga ARMY na ang babait sa akin. Pasensiya na kayo wala pa akong masyadong alam kaya hindi ko matawag ang sarili ko na ARMY. Ayaw ko naman magpakapilingera. Pero ang bait niyo sa akin. Thank you very much for welcoming me sa fandom niyo," aniya.

Maging sa Twitter, sunod-sunod ang naging post ni Vice tungkol sa kanyang saya dahil sa sikat na grupo.

I AM SO HAPPY! I found an extra source of happiness.

💜💜💜 — jose marie viceral (@vicegandako) February 19, 2021

Nahihiya ako sa mga ARMY. Bago palang akong super faney ng BTS and wala pa kong masyadong alam kaya ayokong magpakafeelingera na ARMY ako. Pero thankful ako ng severe sa mga nagwewelcome sakin. Ang saya pala talaga no! Chugug! 💜💜💜 — jose marie viceral (@vicegandako) February 19, 2021

