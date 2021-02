Angeline Quinto, pangarap na magbukas ng restoran sa Pangasinan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ang magkaroon ng sariling restoran ang isa sa mga pangarap ng mang-aawit na si Angeline Quinto.

"Pangarap ko rin ang makapagpatayo kahit ng maliit na restoran sa Pangasinan. Kasi siguro bukod dito sa Manila -- dahil sa trabaho ko kaya ako laging nandito -- parang sa Pangasinan siguro din talaga ako tatanda," ani Quinto sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Taga-Pangasinan ang kanyang kinilalang ina na si Sylvia "Mama Bob" Quinto.

"Wala akong ibang mahal bukod sa pagkanta kung hindi ang pagluluto. So 'yung dalawang 'yon ang pinakapangarap ko talaga," ani Quinto.

"Sinabi ko rin ito kay Mama Bob, noong buhay pa ang Mama Bob ko na kung magkakaroon ako ng sariling restaurant gusto ko sa Pangasinan itatayo, kasi doon ang hometown ng mama ko, doon siya ipinanganak at halos lahat ng alam kong lutuin ay sa Pangasinan din nangggaling," dagdag ni Quinto.

Pinasok na rin ni Quinto ang pagnenegosyo. Nagbebenta siya ng chicken wings at face mask.

Nang matanong kung bakit patuloy ang pagsubok niya sa maraming bagay, sagot ni Quinto: "Unang-una paano natin malalaman kung kaya natin kung hindi natin susubukan. Kasi may mga bagay na akala natin hindi natin kaya kasi hindi natin sinubukan. Pero kapag sinubukan mo malay mo kaya mo naman. Sa buhay ngayon kailangan ang dami nating ginagawa. Simula noong pandemya parang mas naging mahirap ang buhay ng lahat. Actually 'di lang sa atin, buong mundo. So bakit 'di tayo mag-try ng iba't ibang pagkakakitaan at puwedeng gawin," ani Quinto.

Ipinagdiriwang ngayon ni Quinto ang kanyang ika-10 taon sa showbiz.

Matatandaang nagsimula ang karera ni Quinto nang manalo sa "Star Power: Sharon’s Search for Next Female Pop Star" ng ABS-CBN noong 2011.



Sa ngayon ay aabangan si Quinto sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba."

Si Quinto rin ang umawit ng theme song nito na may parehong pamagat na alay niya kay Mama Bob.

