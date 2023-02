MAYNILA -- Mas makikilala na ang mga atletang Pinoy na nagbibigay ng karangalan sa bansa, maging ang iba pang mahuhusay na atletang dapat makilala ng publiko sa pinakabagong sports segment ng TeleRadyo "Sakto" na pinamagatang “Tara, Game!”

Sa “Tara, Game!” makakausap ni Migs Bustos ang mga atletang Pinoy dahil misyon niyang maging entablado ang segment hindi lamang para sa sports stars, kundi para rin sa mga atleta o mga koponan na kailangan pang makilala ng publiko.

“Hindi natin alam, merong sobrang galing na atleta from Visayas or Mindanao. ‘Yung the next James Yap or Hidilyn Diaz na nagsimula from humble beginnings. Tayo ‘yung may platform para ikwento ang storya nila,” ani Bustos.

Umaasa rin si Bustos na makakapulot ng magagandang aral ang mga manonood mula sa mga kwento ng mga atletang itatampok niya.

Hindi naman maitago ang kasiyahan ng “Sakto” trio nina Amy Perez, Johnson Manabat, at Jeff Canoy sa pagiging parte ni Bustos sa kanilang pamilya.

“Napakahalaga ng espasyong binibigay ni Migs para sa sports, lalo na sa panahon na maraming atleta ang nagtataas ng bandila natin sa buong mundo,” sabi ani Canoy.

‘Excited’ naman si Tyang Amy na may sports segment na ang “Sakto” na pangungunahan ni Bustos, habang si Manabat naman ay inaabangan pa ang mas maraming good vibes sa set kasama si Migs.

“This is a collaboration between ‘Sakto’ and ABS-CBN Sports Digital and we are happy na makapag-work together ang dalawang platform para mapalakas ang sports sa ABS-CBN at Pilipinas,” dagdag ni Bustos.

Mapapanood ang “Tara, Game!” kasama si Bustos tuwing Huwebes, alas 6 ng umaga sa TeleRadyo “Sakto.”

Kaugnay na video: