Julia Montes, mas masaya na sa buhay ngayon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ni Julia Montes na mas masaya o ini-enjoy na niya ang kanyang buhay ngayon.

Ito ang sinabi ni Montes sa vlog ng kanyang kaibigang si Dimples Romana nang matanong kung kailan niya naisip na siya ang breadwinner o bumubuhay sa kanyang pamilya.

"Ever since seryoso talaga ako. Recently lang ako naging fun. Kasi siguro natuto na ako na i-enjoy ang life," ani Montes.

"Kasi before open talaga si Lola na sinasabi sa akin na kapag 'di mo ito ginawa, wala tayong ganito, pambayad natin ito sa sa ganito, so kailangan gawin mo ito. Kasi before sobrang mahiyain ako," ani Montes.

Dahil sa maagang nasabak sa pagtatrabaho, natutunan ni Montes kung paano pahalagahan ang perang pinaghirapan.

"Alam ko lagi na itong sinasabi kapag nagtatrabaho na ang isang tao or minsan kapag bata ka maririnig mo 'naku kapag lumaki ka na kapag nagtrabaho ka na maiintindihan mo kami.' Pero totoo siya. Minsan kahit alam mo na 'yon, nakakalimutan mo ang worth ng money kasi nae-excite ka. Pero ang totoong meaning ng money especially now na nagka-pandemic, lalo mong pinahalagahan 'yung every centavo na ini-earn mo... May importansiya siya at hindi lahat ng tao ay blessed na nabibigyan ng opportunity or job lalo ngyong pandemic," ani Montes.

"So alam ko na every time na may kikitain kami, may paglalaanan na. Nakalakihan ko rin siya na every time na may papasok na pera (alam na) saan siya nakalaan. Hindi siya basta-basta may gusto akong bibilhin ay bibilhin ko because sumuweldo naman ako," dagdag ni Montes.



Sa nasabi ring vlog, ibinahagi ni Montes ang pinakamalaking natutunan dahil sa pandemya.

"Hindi kasi minsan maiiwasan na nalulungkot tayo, nadadala tayo ng negative na nangyayari. Pero one blessing for me na nangyari dahil sa pandemic ay nakita ko ang simpleng bagay na madalas nakakalimutan nating mga tao. 'Yon 'yung gigising ka sa umaga na wala kang sakit. Gigising ka sa umaga na 'yung pamilya mo ay kasama mo. 'Yon ang pinaghawakan ko na bakit ko titingnan 'yong magiging cause ng anxiety ko, ng lungkot ko, kung mayroon naman akong kakapitan which is 'yong family ko. ... At the of the day, doon mo mare-realize na 'yong love mo with your family, your loved ones, 'yon ang magiging strength mo para malagpasan ang problems, kahit anong problems 'yan. Sila ang magiging anchor mo," ani Montes.

Si Montes at Romana ay naging magkaibigan mula nang magkatrabaho sa seryeng "Mara Clara" noong 2010.