Angeline Quinto, ipinagdiwang ang ika-10 taon sa showbiz

MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Angeline Quinto ang kanyang ika-10 anibersaryo sa showbiz nitong Sabado, Pebrero 20.

Matatandaang nagsimula ang karera ni Quinto nang manalo sa "Star Power: Sharon’s Search for Next Female Pop Star" ng ABS-CBN noong 2011.

Sa pagbisita ni Quinto sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, lubos ang naging pasasalamat ni Angeline sa lahat ng kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya.

"Simula po noong nag-umpisa ako talagang nandiyan kayo, maraming-maraming salamat. Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo hindi matatapos ang pasasalamat ko sa inyong lahat dahil kayo ang dahilan kung bakit nandito po ako ngayon," ani Quinto.

Ayon kay Quinto, ang makasama ang kanyang kinikilalang ina na si Sylvia "Mama Bob" sa mga show niya sa abroad ang pinakaimportanteng nangyari sa kanyang karera.

"Kasi isa 'yon sa imposible na pangarap noon na makapunta kami together ng ibang bansa. Tapos napakalaking bonus 'yung naibigay sa amin na napanood niya akong kumakanta roon," ani Quinto.

Ayon kay Quinto, isa rin sa hindi niya makakalimutan ang maging parte ng "ASAP."

"Napakalaking bagay po sa akin 'yung maging regular po ako sa 'ASAP.' Every Sunday ang laking kasiyahan na nakikita ko kay Mama Bob. Una pa siyang magising sa akin kapag Linggo. After niyang manood ng misa, 'ASAP.' So 'yun ang talagang naging routine ng mama ko simula noong naging regular ako," ani Quinto.

Nito lamang nakaraang taon, dumating ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Quinto nang pumanaw ang kinikilalang ina.

Hindi man madali ay nagsisimula na muling bumangon si Angeline mula sa pangungulila at kalungkutan.

"Ang pinangako ko sa kanya kung kailangan mo na magpahinga, ako na ang magtutuloy ng lahat ng pangarap natin. 'Yun ang ipinangako ko sa kanya. Kaya siguro nakakayanan ko. Mas nanatili ang memories namin na masasaya sa puso ko. Ayaw ko na 'yung nahihirapan siya, ayaw ko noon," ani Quinto.

Sa ngayon ay aabangan si Quinto sa paparating na serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba."

Si Quinto rin ang umawit ng theme song nito na may parehong pamagat na alay niya kay Mama Bob.

