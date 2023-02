Nora Aunor at the celebration of 100 years of cinema at Sine Sandaan at the New Frontier Theater in Quezon City on September 12, 2019. File photo. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA -- Ibinahagi ni Nora Aunor na tatlong minuto siyang nawalan ng buhay matapos niyang magtungo sa ospital dahil sa aniya'y kakulangan sa oxygen.

Sa panayam ng batikang TV host na si Boy Abunda nitong Lunes, ibinahagi ni Aunor sa unang pagkakataon na isa sa tatlong himala ng kanyang buhay ay nang muli siyang magising matapos siyang pumanaw ng tatlong minuto. Naganap aniya ang insidente kamakailan lang.

"Hindi ko alam kung puwede kong sabihin kasi namatay na ako ng three minutes. Itong mga nakaraan lang, ngayon ko lang sasabihin ito. Kasi yung nangyari noon, hindi ba nagkakasakit ako? Lalabas ako ng gabi, madaling araw dadalhin na naman ako sa ospital.," ani Aunor.

"So may insidente na sabi ko 'halika na kasi bumababa yung oxygen sa katawan.' So punta ako sa ospital, sabi ko 'oxygen lang po ang kailangan ko.' Ang nangyari, hindi ko alam, walang tumulong, hindi minadali na lagyan ako ng oxygen, ang nangyari humiga ako, hindi ko na alam ano ang nangyari. Paggising ko nandoon na ako sa ICU," dagdag na kuwento Aunor.

Ayon kay Aunor, sinabihan siya sa ospital na namatay siya ng tatlong minuto.

"Opo. Tatlong minuto, three minutes. Kaya sabi sa akin ang 'swerte mo mahal ka ng Diyos, kasi binalik ka ulit. Siguro yung misyon mo ay hindi pa tapos, mayroon pang dapat na gawin sa mundo.' Yun lang ang laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko," ani Aunor.

Matatandaang dumaan sa matagal na gamutan si Aunor noong nakaraang taon dala nang panghihina ng kanyang baga at iba pang komplikasyon.

Sa panayam, humingi rin ng dispensa si Aunor sa kanyang mga tagahanga dahil sa nangyari.

"Ito hindi talaga alam ng mga tao pero sorry po napag-usapan. Hindi naman siguro masama na sabihin ko sa inyo ang totoo na 'yon talaga ang nangyari sa akin," ani Aunor.

Sa panayam ni Abunda, ibinahagi rin ni Aunor ang dalawa pang himala na nangyari sa kanyang buhay.

Ang una aniya ay ang makaligtas siya sa isang vehicular accident habang ginagawa ang pelikulang "Himala."

“Ang sabi nila, nagdasal na sila. Kasi sabi nila patay na ako. ... Ang nangyari pala, yung salamin sa harapan, natanggal sa sasakyan pero buo, hindi nabasag. Yung manibela naman, imbes na tamaan ako sa dibdib, lumihis yon sa akin. So wala talaga, wala akong naramdamang sakit. Ang naramdaman ko lang 'yung nauntog yung ulo ko sa may bintana," kuwento ni Aunor na may ilang oras ding nawalan ng malay.

Isa pang himala sa buhay ni Aunor ay nangyari sa Japan. Kuwento ni Aunor kahit nawalan siya ng boses dahil sa operasyon ay himala pa rin aniya na nakaligtas siya.

Sa ngayon, magbabalik-pelikula si Aunor. Bibida si Aunor sa pelikulang "Pieta" kung saan makakasama niya sina Gina Alajar at Alfred Vargas.

