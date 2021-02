Tony Labrusca, JC Alcantara nagpasalamat sa ‘Hello Stranger’ supporters

Mula sa isang hit online series, ginawang pelikula ang boys’ love project nina Tony Labrusca at JC Alcantara na ‘Hello Stranger.’ ABS-CBN News

Matapos maging matagumpay ang parehong serye at pelikula ng “Hello Stranger,” todo-pasasalamat ang mga bidang aktor na sina Tony Labrusca at JC Alcantara sa mga sumuporta sa kanilang boys’ love (BL) project.

“Nakakatuwa mabasa ‘yong good comments and feedback,” sabi ni Alcantara sa panayam ng ABS-CBN News.

“Honestly, I just hope it made a lot of people happy and I think that's what everyone wanted.. There’s a lot of people out there who resonated with the characters and were able to relate,” sabi naman ni Labrusca.

Aminado ang dalawa na noong una’y may pangamba silang hindi matanggap ng publiko ang proyekto, na tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng 2 lalaki.

“Noong kakasalang pa lang namin, kinakabahan kami. Baka hindi maganda pagtanggap sa’min, baka marami kaming basher. Alam naman namin dito sa Pilipinas, hindi pa open ang ganito,” ani Alcantara.

“This is really good example of how times and people are changing. I think this is a a great example of how Filipinos are just becoming so much more open-minded, so much more accepting,” ani Labrusca.

Hindi man nila tiyak kung maipapalabas ang “Hello Stranger” sa mga sinehan sa Metro Manila, looking forward ang 2 aktor sa posibleng pagbubukas ng mga sinehan sa Marso.

“Siguro kung mangyayari ‘yon, magpapa-block screening ako tapos ako lang manonood. Gusto ko kasi ma-experience,” ani Labrusca.

Nang tanungin kung magkakaroon pa ba sila ng proyekto, sabi ni Labrusca: “With the success of ‘Hello Stranger,’ I don’t think it’s goodbye naman.”

“Kung mabibigyan pa po kami ulit, sana ibang genre naman, hindi na yung character ni Miko and Xavier, para ma-explore namin lahat,” ani Alcantara, na binanggit ang pangalan ng mga karakter nila sa “Hello Stranger.”

Mapapanood sa buong mundo ang “Hello Stranger” sa pamamagitan ng KTX, iWant TFC, Cignal pay-per-view at Sky Cable pay-per-view.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News

