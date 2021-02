Maui Taylor magpapatanggal ng breast implant

Maui Taylor. Instagram: @therealmauitaylor

Ibinahagi ni Maui Taylor na ipatatanggal na niya ang kaniyang breast implant dahil hindi na aniya ito kailangan para masabing sexy ang isang babaeng artista.

Sa panayam ng entertainment website na Push, sinabi rin ng 37 anyos na aktres na hindi na siya kumportable sa size ng kaniyang dibdib dahil pakiramdam niya'y bumibigat ito habang tumatagal.

"Noong time namin po na nagse-sexy kami sa pelikula, talagang kailangan mayroon kang enhancement. Pero ngayon, you can be sexy naman po even without that one," ani Taylor, na dating miyembro ng grupong Viva Hot Babes.

Isinaalang-alang din ni Taylor ang kaniyang 2 anak na lalaki sa desisyong ipatanggal ang kaniyang breast implant.

"Mayroon akong two boys na pinapalaki na sobrang overprotective din sa akin," aniya.

Posible raw na sa Marso mangyari ang operasyon.

"Naghahanap lang po ako ng free time sa schedule ko. It needs kasi at least mga three weeks na healing period," paliwanag ni Taylor.

Kamakailan, bumida si Taylor sa pelikulang "Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Pornstar," kung saan nagsama-sama silang mga dating sexy star.