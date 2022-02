Mula sa Instagram ni Techie Santos

“From reel to real?”

Ito ang tanong ng ilang netizens matapos makita ang mga larawan nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez na magkasama sa tila isang bakasyon sa Palawan.

Napansin ng ilang mga fans ang dalawang group photo sa isang travel and tours Facebook page na magkasama ang magka-loveteam na sina Avelino at Gutierrez sa isang bangka.

Kasama rin ng dalawang aktor ang real-life couple na sina Cherry Pie Picache at Edu Manzano pati ang anak ng beteranang aktres na si Nio Tria. Inilabas ang mga larawan noong Enero.

Maraming netizens ang natuwa sa kanilang nakita ngunit naging makahulugan din ang kanilang mga tanong kung may namamagitan na kina Avelino at Gutierrez.

“Wow!!! Saya naman magkasama ang mag lovebirds,” sambit ng isang netizen.

Hindi naman napigilan ng isang fan na magkaroon ng espekulasyon na maaaring nauwi na nga sa totohanan ang tambalan ng dalawa.

“Super happy lng talaga na nagkatotoo ang lahat,” hirit ng isa sa comment section.

Nagtambal sina Avelino at Gutierrez sa katatapos lamang na seryeng “Marry Me, Marry You” kung saan ginampanan nila ang mga karakter nina Camille at Andrei.

Lalong naging maugong ang pag–uugnay sa dalawa nang aminin ni Gutierrez na hiwalay na sila ng dating nobyo na si Rayver Cruz kamakailan lamang.

Kinilig naman ang maraming manonood nang tawagan ni Avelino ang aktres noong Enero sa “Truth and Dare” challenge ng isang fundraising activity ng ABS-CBN.

“Jojowain ba o totropahin mo daw ba ako?” tanong ng aktor.

Biro ng aktres, pinakasalan niya nga ito na tumutukoy sa kanilang katatapos na serye. Sa huli, sinabi ni Gutierrez na boyfriend-material ang aktor.