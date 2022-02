MAYNILA -- Hindi maitago ng aktres na si Lovi Poe ang saya sa sorpresang natanggap para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Sa pamamagitan ng video call, unang sorpresa kay Poe ay ang mensahe sa kanya ng kaibigang si Alessandra de Rossi.

"Alex, sobrang thankful talaga ako sa friendship natin... ang tagal na. Pero 'yun nga sabi ko sometimes may mga moment na parang we get so busy na we forget to really reach out sa isa't isa. Pero alam mo 'yung kapag mag-usap parang not a day gone by," ani Poe tungkol sa pagkakaibigan nila ni de Rossi.

Ilan naman sa sorpresang bumati sa pamamagitan ng video message para sa espesyal na araw ni Poe ang mga kasamahan sa industriya tulad nina Vhong Navarro at Piolo Pascual.

Ang "It's Showtime" host na si Navarro ay nakasama ni Poe sa pelikulang "Woke Up Like This" noong 2017.

"Si Vhong, source of happiness, source of joy. Kasi sa set kung gaano siya ka-funny on screen, eh i-times 20 mo 'yon in real life. Sobrang thankful ako at nagpapasalamat ako nagkaroon ako ng opportunity na makatrabaho siya. And hopefully, yes, please soon ay magkatrabaho tayo ulit, please," ani Poe.

Si Pascual naman ang leading man ni Poe sa inaabangang Filipino adaptation ng sikat na Korean series na "Flower of Evil."

Maliban sa pasasalamat, ibinahagi rin ni Poe na isang pangarap na natupad na makasama sa proyekto si Pascual.

"Sobrang dream come true na makasama ko siya sa isang teleserye. Kaya sa aking mga Kapamilya, Dreamscape, ABS-CBN, thank you so much for giving me the chance to work with Papa at talagang grateful ako dahil napakabuti niyang tao, napakamaalaga niya sa set at ang hirap-hirap niyang titigan. Kasi five seconds biglang kailangan mong mag-look away, mahirap siyang gawin," ani Poe.

"But thank you, kasi mahirap para sa akin kasi it's my first teleserye bilang isang Kapamilya. Thank you so much for making it so easy for me. And I am glad na ikaw ang nakasama ko, I am so lucky. Thank you," dagdag ni Poe.

Hindi rin naitago ni Poe ang pagkabigla nang mapanood ang video message ng kanyang nobyo na si Monty Blencowe.

"Thank you'd been so amazing to me. I've never seen anyone or met anyone who wants to see me succeed. Talagang alam mong suwerte ka sa buhay kapag may nakilala kang tao na who will lift you up and wants to see you shine. So I am very grateful to have you, Bubba. And, yes I want to see you soon," mensahe naman ni Poe sa nobyo.

