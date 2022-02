PBB: Seham Daghlas umaming crush si Zach Guerrero

Mula sa Kapamilya Online Live

Napuno ng kilig ang “Pinoy Big Brother” house nitong Biyernes matapos aminin ni Seham Daghlas kay Zach Guerrero na hinahangaan niya ito.

Sa gitna ng kanilang pag-uusap sa sala ng Big Brother house, naging tapat si Daghlas kay Guerrero na crush niya ito kaya naman madalas siyang tuksuhin ng kasamahang si Thamara Alexandria noon.

Ikinagulat naman ito ni Guerrero at sinabing humanga siya sa katapangan ni Daghlas na aminin ang nararamdaman sa kaniya mismo.

“I'm speechless. Bigla mo sinabi. I appreciate that courage,” nangingiting saad ni Guerrero.

“Nakakatuwa na there's someone here inside na nagsabi, na naglakas ng loob, brave na kayang sabihin yung mga ganong salita,” paliwanag din nito kay “Kuya.”

Nilinaw din ni Guerrero na magkaibigan lamang sila ni Alexandria na unang itinutukso sa kaniya noong nagsisimula pa lamang sila sa Bahay ni Kuya.

Nagkatanungan din ang dalawa kung ano ang kani-kaniyang unang impression sa bawat isa.

Ayon kay Zach, mabait, mahilig mag-aral, at mukhang health-related ang kurso ni Daghlas nang una niya itong makta.

Samantala, artista vibes naman ang unang napansin ni Seham sa kasamahan sa kanilang unang pagkikita.

Nakapag-usap ang dalawa ng masinsinan matapos mabigyan ng task ang lahat ng mga nominado, kabilang si Guerrero, na magbigay ng pulang rosas sa taong nais nilang makausap.

Napili ni Guerrero si Daghlas kung saan naisip nitong magluto ng pancake dahil ito umano ang paboritong agahan ng dalaga.

“Nakaka-relate ako sa 'yo. Feeling ko ikaw yung female counterpart ko,” hirit ni Guerrero habang inihahanda ang iluluto. Sumang-ayon din si Daghlas sa tinuran ng kasama.

Naging bukas din si Zach sa nararamdamang lungkot habang papalapit na ang eviction night kung saan maaari siyang mapalabas ng “PBB.”

Sinikap namang pagaanin ni Seham ang nararamdaman ni Zach ngunit pilit na nagpapaalam ang tono nito.

Hindi tuloy napigilan ni Seham na maluha nang kaunti dahil ayaw niyang maisip na maaaring si Zach ang susunod na mae-evict sa kompetisyon.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.