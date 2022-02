Jairus Aquino, ipinakilala na ang bagong girlfriend

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktor na si Jairus Aquino ang saya ngayon na opisyal na ang kanyang relasyon sa vlogger na si Andrea Angeles.

Sa Instagram at maging sa kanyang vlog, ibinahagi ni Aquino ang ginawa niya para hingin ang matamis na "oo" ni Angeles para maging kanyang nobya.

"Sabi nga sa kanta, you were just a dream that I once knew. Pero ngayon andito ka sa tabi ko at akin ka na! You deserve all the best in life baby! Mahal na mahal kita!" ani Aquino bilang caption sa kanyang Instagram post.

Samantala, sa kanyang vlog, ipinakita ni Aquino na sa isang sinehan sa Quezon City niya naisip na hingin ang pagpayag ni Angeles.

Sa huling parte ng video na ipinalabas sa sinehan kung saan tampok ang kanilang sweet moments ni Angeles, makikita ang tanong na "Iyya, will you be my lifetime?"

Pagkatapos makuha ang "oo" ni Angeles ay isang kuwintas naman ang ibinigay ni Aquino sa kasintahan.

Sa nakaraang vlog ni Angeles na nilabas nito lamang unang linggo ng Pebrero, sinabi niyang hindi pa niya nobyo si Aquino na nakilala niya sa Instagram.

Ayon kay Angeles, napansin niyang follower niya si Aquino kaya naging follower din siya ng aktor sa nasabing social media platform.

Bukod sa "Goin' Bulilit," nakilala rin si Aquino bilang on creen partner ni Sharlene San Pedro nang magsimula silang mapanood sa "Luv U" noong 2013. Nabuwag din ang JaiLene love team nila noong 2018.