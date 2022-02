Mula sa Instagram ni Chie Filomeno

Pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga hirit ng aktres at modelo na si Chie Filomeno tungkol sa paninirang puri at karma.

Sa kaniyang Twitter account, ikinabigla ng mga netizen ang dalawang tweets ng 2022 Ginebra calendar girl na tila may pinatatamaan na nanira umano ng kaniyang reputasyon sa mahabang panahon.

“Funny how you’re so mad someone is ruining your reputation, yet that’s what you’ve been doing to me for the longest time,” ani Filomeno sa unang tweet.

Sinegundahan pa niya ito ng banat tungkol sa pagkakaroon ng karma sa buhay.

“Do not do unto others what you do not want others do unto you. Edi na back to you ka diba? Because karma izzzz real. Shhh na nga ako kbye,” pahapyaw pa ng aktres.

Bagamat walang pinangalanan, mabilis naman itong ikonekta ng ilang netizen sa isyung kinakaharap ngayon ng dating kasamahan ni Filomeno sa GirlTrends na si Dawn Chang.

Nitong nakaraang linggo, nagbanta si Chang na magsasampa ng kaso sa kolumnistang si Cristy Fermin matapos ang naging pahayag nito tungkol sa umano’y pakikipaglandian ng dating “Pinoy Big Brother” housemates sa mga boss ng ABS-CBN para magkaproyekto.

Nais ng kampo ni Chang na humingi ng public apology si Fermin dahil sa mga binitawan nitong salita sa kaniyang programa kasunod ng naging pahayag ng dancer sa pagiging host ni Toni Gonzaga sa isang campaign rally.

Binatikos ni Chang ang ginawang hakbang ni Gonzaga na iendorso umano ang isa sa mga nagpasara sa Kapamilya network noon na si Rep. Rodante Marcoleta na tumatakbong senador sa Halalan 2022 sa ilalim ng partido ni dating senador Bongbong Marcos.

Tingin ng maraming netizens, si Chang ang pinatatamaan ni Filomeno dahil minsan na ring nagkaalitan ang dalawa.

“Bakit si Dawn agad naisip ko hahahaha,” komento ng isang Twitter user.

Biro naman ng ilang netizens kay Filomeno na “spill the tea sis.”

Matatandaan na isa si Filomeno sa mga miyembro ng GirlTrends na nag-viral dahil sa hindi nila pagkakasabay-sabay sa isang performance sa "It's Showtime” noong 2019.

Sinundan ito ng hirit ni Chang na "hindi tayo puwedeng puro aura” na tila patama kay Filomeno.