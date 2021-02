Belle Mariano, bawal pa ligawan?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Bawal pa ligawan ang aktres na si Belle Mariano.

Ito ang sinabi ni Mariano sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, nang matanong kung komportable siya kay Donny Pangilinan, ang kapareha niya sa paparating na seryeng "He's Into Her."

"Mas lalo na nung nag-shoot po kami, mas bumaba na po 'yung walls namin, mas naging open kami to each other. Buong cast po naging mas close sa isa't isa," dagdag ni Mariano tungkol sa samahan nila ni Pangilinan at iba pang mga aktor ng inaabangang proyekto.

Tila nabigla naman si Mariano nang diretsahang itanong sa kanya kung nanliligaw ba si Pangilinan sa kanya.

"Huwag muna, bawal pa," ayon sa aktres.

Ayon kay Mariano, masaya siya sa patuloy na suporta at pagti-trending ng "He's Into Her."

"I am really thankful for that kasi kahit ang tagal naming hindi nag-shoot ay todo support pa rin sila sa amin," ani Mariano na nagbahagi pa ng ilang detalye tungkol sa serye.

"Ang 'He's Into Her' is about bullying and family, relationship with family, how would you stand for yourself. Makikita 'yon sa character ko which is si Max," ani Mariano.

Ani Mariano, malapit na ang pagpapalabas ng "He's Into Her."

Nobyembre 2019 nang ianunsiyo ang pagsasama nina Mariano at Pangilinan bilang mga bida ng iWant series na "He's Into Her,"

na base sa sikat na libro ni Maxine "Jiji" Lat na may parehong pamagat.

Parte rin ng serye sina Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Criza Taa, Melizza Jimenez, Vivoree Esclito, Joao Constancia, Ashley del Mundo, Kaori Oinuma, Limer Veloso, Gello Marquez at Rhys Miguel Eugenio.

