Alexa Ilacad, wala munang planong magkaroon ng bagong nobyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Wala pang plano ang aktres na si Alexa Ilacad na pumasok sa isang bagong relasyon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, iginiit ni Ilacad na masaya ng kanyang puso kahit wala siyang love life.

"I am happy because I am healthy, because of the blessings na ibinigay. I am happy right now more than ever because I gained so many new friends. So doon sa pag-shoot namin ng movie parang 'yon ang pinaka-highlight ng taon ko. I made new friends, a new family," ani Ilacad na isa sa mga bumida sa pelikulang "Four Sisters Before the Wedding."

"Wala akong love life," giit ni Ilacad na inaming mayroon namang mga nagpaparamdam sa kanya.

"Pero sabi ko nga ang dami ko nang pinagsasabay, parang 'di ko na kaya mag-alaga ng ibang tao. Priorities," aniya.

Ayon kay Ilacad, desisyon niya na mag-focus muna sa kanyang karera at pag-aaral.

"'Yung mommy ko nga 'bakit wala pa?' ginanoon na niya ako. (Choice ko) para (kasing) stressful masyado," ani Ilacad.

Noong panahon ng lockdown, pinagsabay-sabay ni Ilacad ang trabaho,, pag-aaral at paggawa ng musika.

Sa ngayon ay kumukuha ng business course si Ilacad na nakatakdang magdiwang ng kanyang ika-21 kaarawan sa susunod na linggo, Pebrero 26.

Ibinahagi naman ni Ilacad ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan.

"Wish ko first of all, sana matapos na ang COVID, ang pandemic. I wish that we could all go back to our old normal lives," aniya.

"I also wish the same wish na wini-wish ko every birthday, every Christmas. Ang hinihingi ko is sana lalo na dito sa Philippines ay mabawasan ang cases ng neglected animals, strays. 'Yon ang lagi kong hinihingi. Kasi feeling ko purpose ko in life is to care for them and to be their voice," ani Ilacad.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC