May pag-asa ba si Aljon Mendoza kay Jayda Avanzado?

MAYNILA – Hindi nakaligtas ang singer at ngayo’y aktres na si Jayda Avanzado sa mga tanong tungkol sa maaaring maging relasyon nila ng aktor na si Aljon Mendoza.

Nakatakdang bumida sina Avanzado at Mendoza sa iWantTFC original series na “Teen Clash” kaya hindi naiwasang matanong ang dalawang batang artista sa kanilang ugnayan.

Sa naganap na media conference ng palabas nitong Huwebes, idinaan ni Avanzado sa pabiro ang kaniyang sagot nang tanungin kung may pag-asa ba ang aktor sa kaniya sakaling manligaw ito.

“Para po sa akin, habang may buhay may pag-asa,” natatawang sambit ng mang-aawit.

Aniya, maganda ang koneksyon nilang dalawa ng kapareha na isa sa magandang pundasyon ng kahit anong relasyon.

Bagamat hindi diretsang sinagot ang tanong, sinabi ni Avanzado na handa siya sa kung saan man sila dalhin ng tadhana.

“Honestly, at this point, I would say that wherever life takes us, I welcome that. Kung ano man 'yung itadhana sa 'min,” pag-amin nito.

Para naman kay Mendoza, hindi sila nagmamadali ng bagong on-screen partner. Ito ay sa kabila ng pag-amin nito na madalas hawakan ng aktres ang kaniyang kamay habang kinukuhanan ang serye.

“Hindi kami nagmamadali pero sobrang happy namin sa kung anong ginagawa namin ni Jayda. 'Yung hands kanina, siya 'yung charger. Pag naghahawakan kami, full charged na ako,” paliwanag ng batang aktor.

Inamin naman ni Avanzado, anak nina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado, na mayroon siyang mga partikular na hinahanap sa magiging nobyo.

“I'm really looking for someone who respects me and what I do in my craft. And someone who will be ultimately supportive and proud of me in whatever I do, who will always be at my side,” sambit ni Avanzado.

“Having that trust and respect is really important, that's what kind of I'm looking forward to a partner.”

Makakasama nina Mendoza at Avanzado sa palabas sina Markus Paterson, Kobie Brown, Andi Abaya, Zach Castañeda, Bianca de Vera, Gail Banawis, Fan, Ralph Malibunas, at Luke Alford.

Magsisimulang umere sa iWant ang “Teen Clash” sa Marso 17.

