Anji Salvacion, masaya para kay KD Estrada

MANILA -- Masaya si Anji Salvacion para sa mang-aawit at nakasamang "Pinoy Big Brother" housemate na si KD Estrada.

"Sa totoo lang po wherever he is happy, I am happy," ani Salvacion sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, bilang tugon sa tanong kung kumusta na sila ni Estrada.

Matatandaang maraming mga tagahanga ng dalawa ang nasaktan nang mapanood ang tagpo sa "PBB" kung saan nilinaw ni Salvacion na tanging pagkakaibigan lang ang maibibigay niya kay Estrada at walang pag-asa na magiging sila.

Isa rin sa nagpasakit sa damdamin ng mga manonood ay ang awitin ng grupong Six Part Invention na "Hanggang Dito Na Lang Tayo" na tila naging theme song ng KyJi.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi rin ni Salvacion ang saloobin sa naging theme song nila sa "PBB."

"Sa totoo lang po... nang narinig ko 'yung song, it's very overwhelming. Kasi totoong emotion ang nandoon at saka totoong feelings. And I understand din while like the fans were sad din. Kasi they thought na... you know. And then the song, the lyrics of the song," ani Salvacion.

Sa ngayon, si Estrada ang bagong love team partner ng aktres na si Alexa Ilacad na isa rin sa naging celebrity housemate.

Samantala, ibinahagi rin ng mag-asawang sina Rey at Kaye Cantong, mga bokalista ng Six Part Invention, ang saloobin sa awitin nilang dumurog sa puso ng mga tagahanga nina Estrada at Salvacion.

"Medyo kasi mahirap ang sitwasyon sa loob ng Bahay ni Kuya, 'yung napanood natin. Even ako umiiyak ako kasi parang nailagay ko ang sarili ko sa KyJie nung mga panahon na 'yon. Nakalimutan ko na kanta namin 'yon," ani Kaye.

"Di naman sila nagalit parang nawalan lang sila ng pag-asa," dagdag ni Rey.

Ang Six Part Invention ang house band ng "ASAP" at iba pang programa sa ABS-CBN. Ipinagdiriwang ngayon ng banda ang kanilang ika-15 anibersaryo, samantang 16 taon nang nagmamahalan ang mag-asawang Cantong.