Jamie Rivera, hindi nawala ang pananalig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok

MAYNILA -- Naging bukas ang tinaguriang Inspirational Diva na si Jamie Rivera na dumaan siya sa matinding hamon na sumubok sa kanyang pananalig sa Diyos.

"Sa edad kong ito marami na akong nadaanang pagsubok. Pero sa awa ng Diyos, hindi nawala 'yung faith ko talaga," ani Rivera sa "Magandang Buhay" nitong Ash Wednesday.

"Ang dami ko nang nadaanan na pagsubok na iisipin mo 'ay bibigay ako.' There was a time in my life na hindi na ako makatayo, sobrang lugmok, dumating ako sa ganyan. Akala lang ng tao parang masyado akong strong. Pero tao lang ako, dumaan din ako sa ganoon, pero ang faith ko kay Lord ay nanaig. Saka in-acknowledge ko na hindi ko kaya ito, kailangan ko ng tulong Mo. I submit everything to You and true enough hanggang ngayon naman, hindi ko sinasabi na na-solve ko na ang problema ko pero alam ko na nandiyan Siya, tinutulungan Niya ako at hindi Niya ako iiwanan," dagdag ni Rivera.

Para kay Rivera, ang mga pagsubok ay paalaala para mas lalong tumibay ang kanyang tiwala sa Diyos.

"Kung anuman ang dumating sa akin, hindi ko 'yon bini-blame kay Lord, kino-consider ko 'yon as trials na binibigyan ka Niya ng pagsubok. Tapos tinitingnan Niya kung hanggang saan ang kaya mo at sa trials na 'yon tinitingnan Niya kung mawawala ka at kapag hindi ka nawala at lalo kang sumamba sa Kanya lalo mo Siyang binigyan ng halaga, sasabihin Niya ah okay ito, babaliktarin niya 'yon," ani Rivera.

Nang matanong kung paano nakatulong ang kanyang pananalig sa pagpapatuloy na mabuhay sa mundo, sagot ni Rivera: "Lumaki ako sa pamilyang religious, hindi talaga siya nawala. Ang maganda sa lumaki ka sa ganoong klaseng pamilya, hindi ba 'the family that prays together, stays together.' So kahit anong klaseng paghihirap na dumating sa buhay namin, sa buhay ko, hindi nawala ang faith ko. Nare-realize ko lang na ang hirap ng buhay, pero hindi maso-solve ang problem mo na todo-todo, pero magaan, kasi alam mo na nandiyan si Lord na He will carry you."

Nito lamang nakaraang linggo ay inilabas na ng Star Music at Archdiocese of Manila ang official mission song para sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity in the Philippines na pinamagatang “We Give Our Yes” na inawit ni Rivera.

Kinomisyon ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang awitin noong 2015 National Mission Conference para sa makasaysayang pagdiriwang ng ika-500 na anibersaryo ng Kristiyanismo sa bansa ngayong 2021 na may temang “Gifted to Give.”

Ang multi-awarded church composer na si Fr. Carlo Magno Marcelo ang siyang nag-compose ng “We Give Our Yes” at prinodyus naman ng ABS-CBN Music creative director na si Jonathan Manalo.



Mapapakinggan ang “We Give Our Yes” ni Rivera sa iba’t ibang digital platforms.

