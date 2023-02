Bakit naluha si Vice Ganda sa ABS-CBN contract signing

MAYNILA -- Pinaliwanag ni Vice Ganda kung bakit siya naging emosyonal sa kanyang contract signing sa ABS-CBN nitong Miyerkoles.

Sa episode ng "It's Showtime" nitong Huwebes, hindi niya muli napigilan ang kanyang emosyon nang magbalik tanaw sa kanyang karera.

"Doon na ako naiyak, nung sinabi kong 14 years, ang hirap nun ah? Dun tumulo na 'yung luha ko kahapon. Pero totoo naman, jusko. Marami po kayong hindi alam na nangyayari sa programang ito na pinagsasalu-saluhan naming lahat," ani Vice Ganda.

"Kaya kung inaakala niyo na alam niyo na lahat, hindi po. Ang dami naming pinagdadaanan pero ang pinakamasaya, pinagdadaanan namin together, magkakakampi tayo, pinagdadaanan natin 'yun as a family kaya mas tumitibay tayong lahat kapiling po ninyo," dagdag pa niya.

Masaya si Vice Ganda na nakapirma ng kontrata kasama ang network at sabik sa mga magiging proyekto sa hinaharap.

"We all love this family, we all love our home, and we love every experience that we had and every experience that we will have in this home," aniya.

"Ang sarap-sarap po. Ang sarap to look back and to look forward together. Maraming-maraming salamat po. Ang sarap sa pakiramdam."

