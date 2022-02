Screengrab mula sa TikTok ni Yassi Pressman

“Lagot ka kay Cardo Dalisay.”

Ito ang hirit ng mga netizen sa inilabas na TikTok duet ni Yassi Pressman gamit ang bagong video ni Joshua Garcia sa video-sharing platform.

Sa kaniyang TikTok account, itinabi ni Pressman ang dance video ni Garcia sa kaniyang kuha na tila tinatamaan ang kaniyang ulo sa bawat galaw ng aktor.

“#duet with @iam.joshuagarcia sorry josh. I had to HAHA,” saad ng aktres sa caption.

Tawang-tawa naman ang maraming netizen sa ipinagtabi na video nina Pressman at Garcia na animo’y magkasama talaga.

Napuno rin ang comment section ng post ng aktres ng tungkol kay Cardo, ang pangunahing karakter sa ABS-CBN series na “Ang Probinsyano” na ginagampanan ni Coco Martin. Si Pressman ang gumanap na asawa ni Cardo sa palabas bilang Alyana.

“Cardo don’t be jealous,” biro ng isa sa nagkomento.

“Cardo Dalisay is coming,” banta naman ng isang netizen.

Nadamay din ang lola ni Cardo na si Lola Flora (Susan Roces) dahil magsusumbong umano ang mga fans sa kaniya.

“Sumbong kita kay Lola Flora,” hirit ng isang fan.

Matatandaang limang taon na naging parte ng "Ang Probinsyano" si Pressman.

