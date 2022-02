'Na-burnout din': Jona, nag-social media detox

MAYNIILA -- Kasabay ang mahabang pagpapahinga sa showbiz dahil sa pandemya, inamin ni Jona na ginawa rin niya ang social media detox.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inamin ni Jona na nag-iba ang naging pananaw niya sa paggamit ng social media.

"Even social media parang na-burnout din. Kasi 'yung unang panahon sa social media, parang happy ka pa na nagpo-post dahil you just enjoy posting, sharing and all. Pero parang nag-iiba na ang takbo ngayon ng social media," ani Jona.

"Parang when you post, masyado ka nang concern sa maganda ba ang post ko, maganda ba ang caption ko, marami bang likes 'to, magkakaroon ba ako ng maraming followers. But mali 'yung ganoong perspective. So kailangan kong itama ang perspective ko during my absence," dagdag ni Jona.

Ayon kay Jona, marami siyang bagay na natutunan nang magpahinga siya.

Kamakailan lang ay muling nagbalik si Jona sa "ASAP Natin 'To."