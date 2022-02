MAYNILA -- Matapos ang tatlong taon muling magtatambal ang magkasintahan na sina Mccoy de Leon at Elisse Joson sa pelikulang "Habang Buhay."

Huling nagsama ang dalawa sa pelikula noong 2019 sa "Sakaling Maging Tayo."

"First time ulit namin na mag-work together. So it's exciting kasi last time ang daming challenges na pinagdaanan nun. So ngayon na lang po kami nagkasama sa isang project and nakakatuwa kasi at least ngayon ay iba na, iba na ang feeling iba ang pakiramdam," ani Joson sa "Inside News ng Star Magic.

"Sobrang iba, pero minsan mayroon pa rin kaming moments na, ay parang ito pa rin 'yung feeling dati. Akala nga po namin na we won't be, parang mayroon pa ba tayong connection? Makikita pa ba nila 'yung spark, 'yung chemistry? May worries kaming ganoon, but it comes out naturally. So nakakatuwa naman po na nagagawa namin ngayon better 'yung mga kailangan naming gawin," dagdag ni Joson na ngayon ay ina na sa anak nila ni De Leon na si Felize.

Ayon kay Joson, patuloy pa rin na nakikilala nila ni De Leon ang isa't isa.

"I think hindi natatapos doon sa relationship. Parang mayroon ka palaging malalamang bago sa bawat isa. For example na lang, I will share something I learned lately. Si Mccoy, he may seem like parang very mysterious lagi, may wall, he's okay, happy but lagi niya ring hinahanap ang comfort. He doesn't ask for it but you will feel it na, ay kailangan din pala niya ng konting kamusta, comfort hug,' yung mga simpleng bagay na ganun," ani Joson.

Sa panayam, iinahagi rin ni Joson kung ano ang kanilang ginawa sa unang beses na maiwan nila ang anak dahil sa kanilang locked-in taping.

"Nakakalungkot. 'Yun ang pinaka-sacrifice naming dalawa dahil sa pareho kaming wala. But she's in good hands kasi kasama niya 'yung grandparents. Natuwa rin sila na nakasama nila si Felize," ani Joson.

Sa kani-kanilang Instagram account, unang ipinaalam ng dalawa ang muli nilang pagsasama sa pelikula.

Oktubre 2021 nang aminin sa publiko nina Joson at De Leon ang pagiging mga magulang sa kanilang anak na si Felize.

Parehong naging parte ng "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016 sina Joson at De Leon.