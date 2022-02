Mula sa Kapamilya Online Live

Tila nahihirapan ang marami sa mga adult housemates sa kanilang panibagong hamon sa “Pinoy Big Brother” (PBB) kung saan kailangan nilang magtanghal bilang mga drag queen.

Sa episode nitong Miyerkoles, ipinasilip ni Big Brother ang paghahandang ginagawa ng mga housemates para sa kanilang bagong task.

Sinubok ng maraming hamon ang mga natitira sa loob ng Bahay ni Kuya lalo nang isa-isang lumakad ang mga ito suot ang high heels at tumawid sa makitid na platform upang makuha ang kani-kaniyang susuotin.

Unang nakakuha ng kaniyang ididisenyong kasuotan si Isabel Laohoo na natapos ang hamon isang subok lamang.

Makailang ulit namang sinubukan ng ibang housemates na matagumpay na matawid ang platform bitbit sa magkabilang kamay ang mga itlog.

Matapos ang nasabing hamon, binigyan naman ng tig-dalawang oras ni “Kuya” ang dalawang grupo upang bumuo ng choreography sa awiting “Amakabogera” ng dating Big Winner na si Maymay Entrata.

Kinonsulta naman ni Big Brother ang drag artist na si Maria Christina upang tulungan ang mga housemates na mapaganda ang kanilang performance.

Sa grupo nina Roque Coting na tinawag na “Roqueens”, tila napansin ni Maria Christina na hindi pa handa ang mga ito.

“I wasn't able to see that in your performance. I'm seeing here very big danger. Iniiwasan ng community na gagawin siya ng mga tao at magmumukha siyang nakakatawa. Hindi kami sineseryoso,” paalala niya sa mga housemate.

Samantala, maganda naman ang naging feedback nito sa grupo nina Gin Regidor na naging maayos ang pagtatanghal.

Mapapanood ang "PBB" araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.