Geneva Cruz, excited sa pagsabak sa 'Your Face Sounds Familiar'

MAYNILA -- Hindi maitago ni Geneva Cruz ang saya na maging parte ng inaabangang pagbabalik ng "Your Face Sounds Familiar."

Nitong Martes sa "Magandang Buhay," ibinahagi ni Geneva na maliban sa pagtatanghal, inaasahan niya ang pagkakaroon ng mga bagong kaibigan.

"I just want to build friendship, unang-una. Kasi nabalitaan ko sila Nyoy (Volante) nga ay naging magkakaibigan din sila. I'm really a people person. I like engaging, I like to talking to people," ani Cruz

"Alam naman natin na walang live concerts ngayon at least makakapag-perform ako on stage, hindi nga lang as me pero at least makaka-perform ako, period," dagdag ni Cruz.

Ayon kay Cruz, nais niyang manggaya ng isang lalaking music icon.

Nito lamang unang linggo ng Pebrero ay ipinakilala na ang 10 celebrity performers na sasabak para sa bagong season ng “Your Face Founds Familiar.”

Sina Cruz, Jhong Hilario, Klarisse de Guzman, Christian Bables, CJ Navato, Vivoree Esclito, Lie Reposposa, at ang iDolls trio na sina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario ang 10 performers na haharap sa "Iconators."



Ngayong taon, si Luis Manzano ang tatayong host ng programa at muling magbabalik sina Sharon Cuneta, Gary Valenciano, at Ogie Aldcasid bilang mga hurado.

Sina Jed Madela at Nyoy Volante ay magbabalik din bilang mentors.

Nakatakda ang pagbabalik ng "Your Face Sounds Familiar" ngayong Pebrero na mapapanood sa free TV (A2Z), sa cable (Kapamilya Channel), sa free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

