MAYNILA -- Binigyang-pugay ni Mccoy de Leon ang pinakaimportanteng mga babae sa kanyang buhay sa pagdiriwang ng Valentine's Day nitong Lunes.

Sa Instagram, naging sunod-sunod ang post ni De Leon ng mga retrato ng kanyang mga minamahal na binigyan niya ng sorpresa.



Una sa kanyang listahan ay si Felize, ang anak nila ng nobyang si Elisse Joson. Ayon kay De Leon, nagpapasalamat siya sa anak sa sayang ibinibigay nito sa kanyang buhay.

"Unang una para sa aking anak na napakaganda at mabait salamat sa 'yo sa walang hanggang pagpapasaya sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung dumating ka sa buhay ko. Laging nandito si daddy para sa 'yo ha. Sleep ka lang diyan para lumaki at maging healthy ka. Pagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting bata. Sa pinakabatang babaeng importante sa buhay ko. ☺️ Happy Valentine's Day from Daddy. I love you, Felize," ani De Leon.

Sunod namang ibinahagi ni De Leon ang mga retrato Joson, maging ang video kung saan kita ang pagdiriwang nila para sa Araw ng mga Puso.

"To my partner Elisse ko, I always want all the best for you. DALAWA na tayo palagi humaharap sa mga pagsubok. Ang partner ko sa lahat ng bagay. Salamat sa lahat lahat ng masayang samahan natin. Tuwing malulungkot nandito ako palaging i-aangat ka. Mahal kita mahal ko lahat ng meron sayo basta alam mo na yun hehe Happy Valentine's Day Elisse ko. I love you!" ayon sa aktor.

Hindi rin nakalimutan ni De Leon na bigyang sorpresa ang kanyang ina at kapatid na babae.

Matatandaang Oktubre 2021 nang aminin sa publiko nina Joson at De Leon ang pagiging mga magulang sa kanilang anak na si Felize.

Parehong naging parte ng "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016 sina Joson at De Leon.