MAYNILA – Tumulak na papuntang Switzerland nitong Lunes ng gabi sina Richard Yap at Gabbi Garcia para sa shooting ng “Unbreak My Heart.”

Makakasama ng dalawang Kapuso stars sina Jodi Sta. Maria at Joshua Garcia ng ABS-CBN na nauna na sa Switzerland.

Kwento ni Yap, espesyal ang serye na ito dahil hindi niya inaasahan na muli niyang makakatrabaho si Sta. Maria na nakasama niya noon sa Kapamilya daytime series na “Be Careful With My Heart.”

“It’s really very, very special because first of all I never expected this to happen because we’re with different stations now. People have been expecting a JoChard reunion for the longest time, kinukulit talaga nila kami and hindi ko lang talaga masabi dati,” ani Yap.

“Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanila, so this is really special because this is a JoChard reunion, it’s a collaboration of two giant networks and of course, it's a start of something big,” saad pa ng aktor.

Pahayag pa nito, ibang-iba ang nasabing serye sa dating ginagawa nila ni Sta. Maria.

“Sinabi ni Jodi na medyo heavy drama, siguro you know para maiba naman but ano talaga ito very, ano siya sa puso, nakaka-affect talaga, if you want you have to follow talaga to be able to see, medyo may pagka-K drama na siya e,” paglalahad ni Yap.

Hindi rin maitago ni Garcia ang excitement sa pag-alis ng bansa para sa taping ng serye. Unang beses niyang makakapunta ng Switzerland para magtrabaho.

“Yung mga katrabaho ko, first time kong makakasama kaya handang handa na ako sa lahat ng new experiences, news learnings. It’s always nice to be with people na first time ko makatrabaho madami kang matututunan," ani Garcia.

Pinaghandaan din aniya ang mga eksenang gagawin sa serye kabilang na ang sariling acting workshops.

“Si ‘Unbreak My Heart’ production, they were kind enough to book us with the sensuality workshop, with the get-together, with the team building which I feel like very important,” dagdag pa ng aktres.

Nagulat din aniya siya sa kolaborasyong ng malaking dalawang networks.

“Kahit ako nung una medyo nagugulat ako na magkakasama kami sa iisang frame, magkasama ang logos ng GMA sa ABS so aabangan nila ang istorya ng ‘Unbreak My Heart.’”

Kasama ni Yap ang kaniyang pamilya sa paglipad sa Switzerland kaya magkakasama pa rin sila sa pagdiriwang ng Valentine’s Day.

Habang si Gabbi naman, nauna na ang date nila ng kanyang nobyo na si Khalil Ramos.

Ngayong taon ipapalabas ang serye sa GMA network at streaming sa 15 teritoryo abroad sa pamamagitan ng Viu.

