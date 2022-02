MAYNILA -- Sa Araw ng mga Puso pinili ng komedyanteng si Kitkat na ibahagi ang kanyang pagbubuntis.

Sa social media, ibinida ni Kitkat na may higit tatlong buwan na siyang buntis sa kanyang mister na si Waldy Fabia.

"HAPPY VALENTINE’s DAY EVERYONE!!!! Wala na kaming putukan now ,, naputukan na! Chareng!!!:" pambungad ni Kitkat.

"Kidding aside, we just want to share with all of you our greatest happiness and blessing. YES!!! WE ARE PREGNANT!" aniya.

Ayon kay Kitkat, tila milagro nilang maituturing na hindi siya hirap sa kanyang pagbubuntis.

"I've been pregnant since November and super blessing talaga at 'di kami maselan ni baby… Siguro nagtataka lang kayo bakit lagi maluwag ang mga damit ko sa mga TV appearances ko at lagi naka-rubber shoes hehe! Well, minu-minuto nagpapasalamat kami kay Papa God sa napakalaki at life-changing blessing na ito… Pati milagro at ipinagpapasalamat namin na lahat ng anxieties ko, migraine with aura, vertigo, acid reflux, hypertension, asthma at kung ano ano pa ay 'di ko talaga nararamdaman simula ng nagbuntis ako!" dagdag ni Kitkat.

Naniniwala si Kitkat na lahat ng biyaya ay ibinibigay sa takdang panahon.

"Message ko sa lahat, BE HAPPY AND KIND ALWAYS…. Ang bawat blessing ay may timing…. God is really faithful.. perfect timing always," dagdag ng aktres.

Matatandaang 2014 nang aminin ni Kitkat sa publiko na kasal na siya kay Fabia na aniya ay kanyang childhood crush.

