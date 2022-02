Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Isang bagong proyekto ang aabangan kay Noreen Joyce Guerra, ang Pinay sa South Korea na kasama sa sikat na serye ng Netflix na "All Of Us Are Dead."

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, ibinahagi ni Guerra na marami pa siyang proyekto na ginagawa ngayon sa South Korea, kabilang na rito ang isang pelikula kung saan supporting character na ang kanyang gagampanan.

"Marami pa po kaming shinu-shoot at the moment. And recently I just finished filming a movie na kung saan supporting lead character na po ako sa movie, finally," ani Guerra.

Nang matanong kung sino ang bida nang nasabing pelikula, ani Guerra: "Secret pa po ang bida pero kasama siya sa 'Goblin' as one of the grim reapers po."

Kuwento ni Guerra, bago pa man sumabak sa paglabas iba't ibang K-drama ay natutunan na niya ang magsalita ng Korean bilang isang estudyante.

"I started po as a student. I got scholarship from my school. 'Yon po ang reason bakit ako napunta sa South Korea," ani Guerra na mag-isa lang nang sumabak sa ibang bansa.

Nang matanong kung paano nagsimula na mapasama siya sa mga K-drama, kuwento ni Guerra: "Bale po rito I started sa mga events from the events production. I did stage directing. So from there I met a lot of people from the industry, ayon po. In-encourage nila ako to try on cam gigs daw po, so ayon doon po nagsimula."

Pagbabahagi ni Guerra, may 85 K-drama na siyang nasalihan kabilang na ang "All Of Us Are Dead" kung saan gumanap siya ng isang estudyante.



Ayon kay Guerra, istrikto sa pagsunod sa oras ang mga Koreano pagdating sa paggawa ng serye.

"Lahat po ng shoot namin ay may timetable talaga. So dapat sundin. Sa 'All Of Us Are Dead' naman po, that was 2020 summer namin shinoot. It took almost two years bago siya pinalabas. That time we were wearing winter uniforms po so medyo mainit po. 'Yun 'yung mahirap pero enjoy naman," ani Guerra na isa ring manager sa isang financial technology company sa South Korea.

"I do filming lang po during my free time like weekends or holidays. So ayon po time management din,' ani Guerra na nagbabalak na muling umuwi sa Pilipinas.

