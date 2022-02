MAYNILA -- Sakto sa Araw ng mga Puso, nagbigay-kilig sa kanilang mga manonood sina Alexa Ilacad at KD Estrada sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, nakakilig ang tagpo nang awitin ni Estrada ang isinulat na kanta para kay Ilacad.

"Actually it's funny because the title is hindi siya title na like 'mahal kita.' The title is like it's a question, 'do I love you?' That's the thing," ani Estrada na tumingin kay Ilacad nang matanong kung para kanino ang nilikhang kanta.

Hindi naman nagpahuli si Ilacad sa pagbibigay ng saya sa kanilang mga tagahanga ng tila sagutin niya ang awitin ni Estrada.

Ito ay matapos na gawan ng lyrics ni Ilacad ang tono na kinapa ni Estrada sa keyboard.

Ibinahagi rin nila sa programa ang isa sa mga "sweet" na palitan nila ng mensahe sa telepono at kung ano ngayon ang kanilang tawagan.

Narito ang nakakakilig na tagpo sa "Magandang Buhay" nina Estrada at Ilacad para sa Araw ng mga Puso.

Watch more on iWantTFC

Parehong naging celebrity housemates ng "Pinoy Big Brother: Kumunity" sina Estrada at Ilacad kung saan naging malapit sila sa paglikha ng mga awitin.

Noong nakaraang linggo sa panayam sa "Sakto" ng TeleRadyo, ibinahagi nina Estrada at Ilacad ang kanilang plano ngayong Valentine's Day.

Ayon kay Estrada, may trabaho siya ngayong Pebrero 14 pero sisiguraduhin niya na tawagan o padalhan ng mensahe si Ilacad.

Samantala, sinabi ni Ilacad na ang bida ng "Viral Scandal" na si Charlie Dizon ang kasama niya sa pagdiriwang ng Araw ng mga Puso.

Sa darating na Pebrero 26, magkakaroon ng virtual fan conference ang dalawa na may pamagat na "Closer" sa KTX.

Nakatakda ring bumida ang dalawa sa isang serye ng Dreamscape Entertainment. Kamakailan lang din ay nag-record ang dalawa ng bagong awitin sa ilalim naman ng StarPop.