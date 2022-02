Nakuhanan ng CCTV ang pagnakaw ng mga suspek mula sa sasakyan ng aktor na si Gerald Anderson, na nakaparada sa may Roces Avenue, Quezon City.

Sumuko sa mga awtoridad ang mga lalaking dawit sa pagnanakaw umano mula sa sasakyan ng aktor na si Gerald Anderson.

Enero 31, 2022 nang buksan ng 2 lalaki ang kotse ni Anderson habang nakaparada ito sa may Roces Avenue, Quezon City.

Kabilang sa mga tinangay ang laptop at mga ID ng aktor.

Kalauna'y natunton ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang 2 suspek matapos sumuko ang isa pa nilang kasabwat.

Ayon sa kasabwat, binuksan niya ang email account ni Anderson sa ninakaw nilang laptop at ginamit ito para ma-access ang crypto wallet ng aktor.

Naglipat umano ang kasabwat ng P50,000 sa kaniyang GCash account mula sa crypto wallet.

Hindi rin aniya alam ng mga suspek na si Anderson ang kanilang ninakawan hanggang sa nakita ang wallet ng aktor sa bag.

Ayon kay Anderson, hindi niya nagustuhan na kabilang sa mga nanakaw sa kaniya ang mga dokumentong naglalaman ng kaniyang mga personal na impormasyon.

"Ang sama ng pakiramdam na 'yon eh. Parang 'yong information mo, credit card... just like that nawala. It's the worst [feeling]," anang aktor.

Natutunan na umano ni Anderson na huwag nang mag-iwan ng mga mahahalagang gamit sa sasakyan, kahit pa tinted ito.

"I want to make this an awareness para sa lahat ng tao na huwag talagang mag-iwan ng bag sa loob ng kotse nila," aniya.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News