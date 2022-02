Aljur Abrenica, AJ Raval magkasama sa Valentine's Day?

Larawan mula sa Haiyan Hotel and Resort.

MAYNILA — Namataan sina Aljur Abrenica at AJ Raval sa isang hotel ngayong Lunes, Araw ng mga Puso.

Sa isang Facebook post ng Haiyan Hotel and Resort sa Tanauan, Leyte, makikita sina Abrenica at Raval kasama ang opisyal ng hotel.

"Cheers to Aljur Abrenica and Aj Raval! Thank you for the visit here at Haiyan Hotel and Resort," pagbati ng hotel sa kanila.

Sa pagsusulat, wala pang pahayag ang dalawa hinggil sa naturang larawan.

Naging sentro ng kontrobersya si Raval nang aminin nitong nanliligaw sa kaniya si Abrenica na kagagaling lamang sa hiwalayan sa asawa nitong si Kylie Padilla.

Naging dahilan ito ng pagpapahinga ng aktres sa social media.

Itinanggi na ni Raval na third party siya sa pagkakasira ng relasyon ng dalawang artista.

Sa isang TikTok video nito lamang Oktubre 20 ay humingi pa ng tawad si Raval kay Padilla matapos niyang ibahagi ang post ni Abrenica tungkol sa umano'y panloloko ng kanyang misis.

Matapos ang mga kontrobersyang kinasangkutan dahil sa hiwalayan nila ni Abrenica, inamin ni Padilla na nagkaayos na sila ng aktor ngunit malabo nang magkabalikan bilang mag-asawa.

Ikinasal noong 2018 ang dalawang artista at nabiyayaan ng dalawang anak na sina Axl Romeo at Alas Joaquin.

