MAYNILA -- Emosyonal ang social media star na si Toni Fowler sa kanyang pagbabalik sa "It's Showtime" stage ngayong Lunes.

Kwento ni Fowler, hindi siya makapaniwala na matapos niyang magtrabaho bilang backup dancer sa noontime show, babalik siya sa programa na isang ganap na artista.

"Kasi po siyempre for almost three years po kasi nagtrabaho ako rito as backup dancer ta's ngayon nakabalik po ako as artista," ani Fowler.

"Malay mo sa susunod, ikaw na direktor nito," pabirong tugon ni Vice Ganda.

Hindi naman mapigilan ni Vice Ganda na ipahayag ang paghanga sa social media star.

"We're happy to see you again and we're very proud of you. Ang yaman-yaman mo na at ang laki ng bahay mo," ani Vice Ganda.

"Thank you po," tugon ni Fowler.

Makakasama si Fowler sa bagong teleserye na "Batang Quiapo" sa pangunguna ni Coco Martin at Lovi Poe.