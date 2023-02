MANILA -- Diego and Max Gutierrez are proud of their sister, actress Janine Gutierrez, for the success of her ABS-CBN series "Dirty Linen."

"Sobrang ganda talaga ng buong show. Ang galing ng buong cast. Parang grabe every episode, hindi ka makakaupo ng maayos sa sobrang engaged mo sa show," Diego said on Monday's episode of "Magandang Buhay."

"Kay Ate Janine naman sobrang proud kami sa kanya kasi kahit anong role na ibigay mo sa kanya ay nagagawa niya ng maayos. At nakita namin 'yung growth niya sa acting since before and parang she's really come a long way and we're really so proud of her," Diego added.

"Super ganda talaga as in kahit kami pagkatapos naming manood parang lahat kami, 'Ate ano ang mangyayari?' At nakaka-proud kasi nung gabing 'yon kasama rin namin si Papa. Tapos lahat nung mga artista na kasama ni Ate na kakilala ni Papa, lahat sinasabi, 'ang galing ng anak mo, ang galing ng anak mo.' So parang super nakaka-proud," Max said.

Directed by Andoy Ranay and Onat Diaz, “Dirty Linen” airs weeknights on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.

