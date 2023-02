MANILA -- Just hours before he debuts his latest character Tanggol in the ABS-CBN series "FPJ's Batang Quiapo," Kapamilya actor Coco Martin formally bade farewell to his iconic character Cardo Dalisay in "Ang Probinsyano."

In an interview with ABS-CBN News on Monday morning after his guesting in TeleRadyo's Sakto," Martin admitted that he feels sad saying goodbye to Cardo.

"Nakakalungkot kasi ang tagal ko ring isinabuhay si Cardo. Ang tagal ko siyang isinapuso, pitong taon. Kasi kapag gumagawa ako ng character sa buhay ko, sa mga proyekto ko, hindi siya parang damit sa akin na hinuhubad lang. Kapag sinimulan ko ang proyekto huhubarin ko 'yung character ko pagkatapos na nung project," Martin said.

"Kaya minsan nawi-weirdohan sa akin ang mga tao. Sabi sa akin, 'Ang init-init lagi kang naka-jacket' Totoo 'yon. Sabi ko, 'Paano ko maaarte ang isang character kapag hindi ko isinabuhay?' Kapag isinabuhay mo siya, kapag alam mong everyday ikaw na si Cardo, hindi ka na maliligaw kahit nakapikit ka pa, kahit biglang gisingin ka pa, si Cardo ka na. Wala akong magagawa 'yon ang hanapbuhay ko. Kaya minsan anuman ang pananamit ko, eh sinasadya ko 'yon," he added.

Martin also thanked Cardo for all the help and inspiration he gave to Filipino viewers

"Nung hinubad ko na 'yung ano ni Cardo, nag-iba na rin ako, pati gupit ko, lahat. Kasi sabi ko nga siguro ganoon ako magmahal sa trabaho ko. Ganoon ko siya nirerespeto. Ngayon na kailangan ko na siyang bitawan (si Cardo Dalisay) gusto kong magpasalamat sa kanya kasi napakalaki nang nagawa niya at naitulong niya sa buhay ko, personally at sa lahat ng mga tao at Filipino. Kasi alam ko nakapagbigay siya ng saya at inspirasyon sa bawat Filipino," he said.

"At ngayon sa pagbubukas ng pinto para kay Tanggol, ibang aral naman ang ihahandog ko para sa mga tao o ibang inspirasyon," he added.

Asked of his expectations of "Batang Quiapo," Martin said: "Honestly hindi ako nag-expect ng kung ilang taon siya, kasi ganoon din naman 'Ang Probinsyano' walang expectation. Depende 'yan sa mga manonood kung ano 'yung pagtanggap nila. Basta ang alam ko lang ang buong team ko, lahat ng mga kasama ko rito, sabi nga namin 'never say die.' May sakit umuulan, ano man ang panahon lahat ng mga kasama ko sundalo."

"Basta nandito kami alam namin na may obligasyon kami sa viewers namin sa mga manonood. Alam namin ang obligasyon namin sa viewers namin lalo na sa mga bata na makapagbigay sa kanila ng inspirasyon. Kaya kung saan man mapupunta ang kuwento, kung tatanggkilikin man nila. Sobra kaming nagpapasalamat doon. Isa lang ang maipapangako namin, alam namin na ibinibigay namin ang pinaka-best para masulit ang pagmamahal at suportang ibinibigay nila sa amin gabi-gabi."

"FPJ's Batang Quiapo" will air on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, and TFC starting February 13.

The original “Batang Quiapo” starred Lovi Poe's father, the late film icon Fernando Poe, Jr.

