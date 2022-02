Larawan mula sa Twitter account ng Pinoy Big Brother.

MAYNILA — Wagi si Michael Ver Comaling sa kanilang "Head of Household" (HOH) challenge sa Sunday episode ng "Pinoy Big Brother".

Sa kanilang hamon, kailangang isandal ang isang bola at umikot sa isang cylinder na obstacle course nang hindi ito nalalaglag o hinahawakan. Ang makatapos sa pinakamaikling oras ang panalo.

Sa loob lamang ng 4 minutes at 43 seconds, nagawa ni Comaling ang hamon, kaya ligtas siya sa susunod na nominasyon.

Ayon kay Comaling, naging sandigan niya ang pagiging football player para mapagtagumpayan ang hamon.

Aniya, masaya siya na may pagkakataon pa siyang manatili sa "Bahay ni Kuya" at sisikaping manatili hanggang dulo.

" So relieved po, Kuya, kasi I want to stay sa bahay hanggang sa makaabot po ako dito sa final po," ani Comaling.

Humarap naman ang mga natalong adult housemates sa ikatlo nilang nominasyon.

