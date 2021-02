'Wag lahat sana all': Karen Reyes at Aubrey Miles, may payo sa mga single mom ngayong Valentine's Day

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagbigay ng payo ang mga aktres at kapwa "momshies" na sina Aubrey Miles at Karen Reyes para sa mga single mother ngayong Valentine's Day.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, binigyang diin ng dalawa ang halaga ng self-love na mapagkukunan ng saya ngayong Valentine's.

Giit ng dalawa, maraming mapagkukunan ng pag-ibig kahit pa ikaw ay single ka o may karelasyon.

"Pangalawang jowa ko kasi 'yan si Sarsky. After noong first hearbreak ko, talagang ginamit ko ang time na 'yon para sa sarili ko. Sana rin na sana ay huwag kayo lagi magsasana all," ani Reyes na may dalawang anak sa bokalista ng bandang Silent Sanctuary na si Raymund "Sarkie" Sarangay.

"Just be grateful sa lahat ng mga nakukuha niyo. Just be grateful sa lahat ng mga taong naa-appreciate kayo. And, of course, number one talaga diyan is self-love, contentment," dagdag ng dating "Pinoy Big Brother" housemate.

Ayon naman kay Miles, bilang ina, hindi ka kailanman mag-iisa. Pero giit niya, tunay na mahalaga ang maglaan ng oras para sa sarili.

"Siguro sa akin basta momshie ka you will never be alone, hindi ba? Kung feeling mo lagi mong kasama ang anak mo, kung gusto mo talagang mag-celebrate, pwede naman with your family. Kung gusto mo ng alone time, 'yun nga self-love," ani Miles.

Sa pagdiriwang ng Araw ng mga Puso, plano nina Miles at partner nito na si Troy Montero na mag-beach kasama ang mga anak.

Dalawa ang anak ni Miles kay Montero. Mayroon rin siyang anak na lalaki sa dating karelasyon.

