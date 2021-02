Ivana Alawi, ipinahiya ng batikang TV host noon

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Binalikan ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi ang isang alaala na nagpaiyak sa kanya noon nang ipahiya siya ng paborito niyang TV host sa harap ng ibang mga artista.

Naikuwento ni Alawi ang galit at pagsigaw ng hindi pinangalanang host sa pinakabago niyang vlog kung saan ginawa nila ang "Sagot o Lagot" challenge, kung saan kailangan uminom ng kakaibang inumin kung hindi mo sasagutin ang inihandang katanungan.

Sa tanong kung may nakaaway na ba siyang artista, naalala ni Alawi ang hindi magandang alaala na aniya ay nangyari noong bago pa lang siya sa showbiz.

“Wala akong nakaaway. May nang-away sa akin. Pero ako, never ako nakipag-away sa kahit na sinong artista. Kasi kailangan mo rumespeto at kailangan mo makisama sa showbiz world and everything in the world," pauna ni Alawi.

“Nag-i-start kasi ako noon sa ABS. Nagte-taping taping. Nandoon ako sa 'Sino Ang May Sala?' tapos nagkaroon ako ng parang guesting. Doon 'yon sa ABS, nagte-taping. Tapos nakaupo lang ako sa dressing room. Marami kami roon kasi parang sama-sama kami sa dressing room na ‘yun. So ‘yung kasama kong PA, lumabas siya kasi hindi na siya kasya doon sa dressing room namin and kailangan lagi siyang malapit sa akin kasi siyempre kapag may kailangan ako, kapag magbibihis, mga ganoon. Lumabas siya tapos may nakita siyang upuan doon sa labas. Nagpaalam naman siya doon sa tao sa loob. Sabi niya, ‘Puwede bang makiupo lang?’ para malapit lang sa akin, as in tapat lang kasi siya. So sabi ng tao sa labas, ‘Oo naman sige, upo ka.’ So umupo siya roon. Nag-aantay siya kung tatawagin na kami o ano. ...Tapos biglang may sumugod na batikang host,” kuwento ni Alawi.

Ani Alawi, idolo niya ang sumugod na host na pinagsisigawan siya.

"Sumugod siya. Palagi ko siyang pinapanood noong bata ako kaya idol na idol ko siya. Noong nakita ko, parang napangiti ako tapos parang pinagsisigawan niya ako roon sa dressing room sa harap ng ibang artista. Tapos parang sabi ko, ‘Hala!’ Tapos sabi niya: ‘You! Why is your (personal assistant) in my room, ha? Bawal kayong pumasok sa dressing room ko. Bastos.’ Ang dami niyang sinabi,” ani Alawi.

Ayon kay Alawi, humingi pa umano siya ng paumanhin sa idolong host.



“Tapos naalala ko ‘yung reaksiyon ko noon, ‘Sorry po, sorry po.’ As in sorry ako ng sorry. Tapos sobrang na ano ako kasi parang sa harap ng ibang artista, sobrang ipinapahiya ako as in,” ani Alawi.



"Ako 'yung inaway. Then hiyang-hiya ako noon. Umiyak ako noon tapos tumawag ako kay mama. Ang sabi niya, ‘Okay lang ‘yan. Hayaan mo na.' Kasi wala naman talaga akong mali. Kaya hindi ko maintidihan bakit ako ang pinuntahan doon at pinagsisigawan sa harap ng ibang artista. Pero siyempre you still have to show respect and you still have to be professional. Sana kinausap na lang niya ako na ‘Oy, Ivana. Alam kong bago ka sa ganito pero bawal ka sa ganyan.’ Mas ma-appreciate ko ‘yon, ‘di ba? ‘Di naman ako mahirap kausap. Puwede mo naman ako tawagin. Sigawan mo ako 'yung tayong dalawa lang. Pero sa harap ng maraming tao na wala naman akong ginawang masama? ‘Yun lang ang hindi ko malimutan. Isa sa mga experiences ko starting out in showbiz,” ani Alawi.

Pero giit ni Alawi, wala na siyang sama ng loob sa nasabing TV host na aniya ay may initial na "M."

"Letter M, host ng ABS," ani Alawi.

