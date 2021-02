Angel Locsin at Neil Arce, ano nga ba ang plano ngayong Valentine's Day?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, kasama ng aktres na si Angel Locsin na humarap sa camera ang kanyang fiancé, ang prodyuser-direktor na si Neil Arce.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, ibinahagi ng dalawa ang kanilang plano ngayong Valentine's Day.

Ayon kina Locsin at Arce, hindi tulad ng ibang magkarelasyon, hindi sila sumasabay sa mismong Araw ng mga Puso na ipinagdiriwang tuwing Pebrero 14.

"Actually every year halos hindi kami nagse-celebrate ng Valentine's," ani Arce.

"Medyo hindi kami traditional type of couple kasi talaga," paliwanag naman ni Locsin.



Dagdag ni Arce, dahil na rin sa pandemya, takot pa ang aktres na lumabas ngayon.

"Pero we make sure na magde-date kami maybe before or after. Alam mo 'yon, para hindi sabay sa rush. Actually may revelation ako rito, kahit si Angel nakikita niyo sa labas, palagi sa mga ospital ganoon, takot siya lumabas. Takot pa siya," ani Arce.

"Hindi pa ako puma-party-party. Kapag kailangan lang ako lumabas, lumalabas ako. Pero as much as possible eh hindi talaga. Kahit anong parties wala pa akong na-attend-an simula noong pandemic. Medyo praning pa ako," ani Locsin.

"Mas naging conscious pa talaga ako to distance myself. Kung hindi kailangan, hindi ko gagawin talaga."

"So I think sa Valentine's, medyo pandemic Valentine's," dagdag na hirit naman ni Arce.



Sa ngayon, maliban sa vlogging, magkasama rin sa programang "Iba 'Yan" sina Locsin at Arce.

Si Arce ang tumatayong direktor ni Locsin sa nasabing public service program.

Ipinapalabas ang "Iba 'Yan! tuwing Linggo, 6:30 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC at A2Z Channel 11.

