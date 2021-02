ALAMIN: Mga kaabang-abang na ‘new normal’ Valentine’s shows sa weekend

Watch more in iWantTFC

Kaliwa’t kanan na Valentine’s day shows ang inaabangan online at offline para sa Araw ng mga Puso sa Linggo.

Sina Juris Fernandez at Jed Madela, magbabalik sa stage para sa digital concert nilang "Hearts on Fire."

Bahagi ito ng pagsasanib-puwersa ng ABS-CBN at YouTube para sa YouTube Music Night.

Aminado ang dalawa na nag-a-adjust pa rin sila sa "new normal" ng concerts.

"When I perform I get my energy sa reactions ng audience and now I'm performing to a camera and just a couple people na tipong after kanta mo walang applause," ani Madela.

"Malaking bagay 'yung mararamdaman mo 'yung energy ng nanonood sa 'yo, at least mas broad hindi lang sa Pilipinas kung 'di sa mga kababayan natin sa buong bansa," ani Fernandez.

Siniguro nina Madela at Fernandez na tagos sa puso ang kanilang set, na mapapanood nang libre sa Sabado sa YouTube channels ng ABS-CBN Star Music, M.O.R, MYX, at One Music.

Bagong gimik din ang "drive-in" concert na "Love Street" nina Rico Blanco at KZ Tandingan sa Taguig sa Sabado.

Ito ang kauna-unahang drive-in concert sa bansa kung saan makakanood ng concert sa loob ng sasakyan.

Hanggang apat na tao lang sa loob ng kotse ang papayagan para masiguro ang kaligtasan ng lahat.

— Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News