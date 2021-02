PANOORIN: Ilang eksena sa premiere night ng 'Hello Stranger' movie

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Daan-daang fans ang nakilahok sa premiere night ng movie version ng boys love (BL) series na "Hello Stranger" nitong Huwebes, bago ang inaabangan pagpapalabas nito sa iba't ibang online platform sa Biyernes.

Sa Dolphy Theatre isinagawa ang premiere night, at ito na ang biggest opening event ng KTX para sa isang pelikula mula noong nag-lockdown.

Ayon sa mga bidang sina Tony Labrusca at JC Alcantara, challenging ang pag-shoot ng pelikula sa gitna ng maraming restrictions dahil sa pandemya.

Gayunpaman, nasunod naman daw nila ang health protocols.

Sabi naman ni Labrusca, ang pelikula nila, na unang BL movie na offering ng ABS-CBN Films para sa Valentine's, ay patunay na ang pagmamahal ay "para sa lahat."

Mapapanood worldwide ang "Hello Stranger" via KTX, iWant-TFC, Cignal pay-per-view, at Sky Cable pay-per-view.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News