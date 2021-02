PANOORIN: Forecast sa ilang Kapamilya stars ngayong Year of the Metal Ox

MAYNILA -- Sa bisperas ng Chinese New Year, ibinahagi ng isang feng shui expert ang kanyang forecast para sa ilang Kapamilya stars ngayong taong 2021.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Hanz Cua na masuwerte ang Year of the Metal Ox, na magsisimula ngayong Pebrero 12.

Magandang taon, tagumpay sa karera at iba pang bagay ang aasahan nina Angel Locsin, Maymay Entratra, Joshua Garcia na ipinanganak sa Year of the Ox.

Ayon kay Cua, suwerte sa karera at magiging masagana naman ang mga ipinanganak sa Year of the Rat katulad nina Kathryn Bernardo, Anne Curtis, Toni Gonzaga at Charlie Dizon.

Para naman sa mga ipinanganak sa Year of the Tiger tulad nina Liza Soberano, Janella Salvador, Angelica Panganiban at Karla Estrada, sinabi ni Cua: "Nasa kanila ang achievement, output, accomplishment at possibility ng bagong negosyo at property."

Magandang buhay pag-ibig naman ang maaring asahan ng mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit tulad nina Loisa Andalio at Jason Francisco.

Base sa forecast ni Cua, hindi naman magiging maganda ang taon na ito para sa mga ipinanganak sa Year of the Dragon dahil nasa kanila ang "five yellow misfortune stars."

Ilan sa mga ipinanganak sa Year of the Dragon ay sina Vice Ganda, JM de Guzman, Edward Barber, Petite at Melai Cantiveros.

Para kina Gerald Anderson, Arci Munoz at Robi Domingo na ipinanganak sa Year of the Snake, magiging maganda ang 2021 at inaasahang marami silang proyektong matatapos.

Masuwerte rin ang taong ito para Kim Chiu, Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, Seth Fedelin at Jolina Magdangal na ipinanganak sa Year of the Horse dahil nasa kanila ang "victory success star."

Sa forecast ni Cua, hindi magiging maganda ang taong ito para sa pagbabago ng karera at negosyo para sa mga ipinanganak sa Year of the Sheep katulad nina Andrea Brillantes, Kyle Echarri at Ogie Alcasid.

Sina James Reid, Nadine Lustre, Luis Manzano at Coco Martin na nabibilang sa Year of the Rooster ay masuwerte pagdating sa pera.

"Magandang taon din ito na magkaroon ng baby born on the Ox," dagdag ni Cua.

Sa mga nabibilang sa Year of the Monkey tulad nina Enrique Gil at Francine Diaz, ito ay suwerteng taon pagdating sa pera. Payo naman ni Cua, konting pasensiya para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Maganda ang pasok ng pera para sa mga ipinananak sa Year of the Dog tulad nina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado at Regine Velasquez.

Maganda rin ang finances ng mga nabibilang sa Year of the Pig tulad nina Yassi Pressman, Toni Labrusca at Daniel Padilla.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang pagdiriwang ng Chinese New Year at forecast ngayong Year of the Metal Ox.

