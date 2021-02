Ice Seguerra, may mensahe para sa kaarawan ng kanyang ina

MANILA -- Ibinahagi ng mang-aawit na si Ice Seguerra ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang ina na si Caridad "Caring" Yamson Seguerra.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, binigyang pugay ni Seguerra ang kanyang ina na aniya'y idolo niya.

"My dearest mama, Ikaw na ata ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Mula noon hanggang ngayon, lagi mo akong pinapabilib kung papaano mo hinaharap ang bawat pagsubok. Sobrang idol kita mama. Ikaw ang unang teacher ko, ang unang fan ko, at higit sa lahat ang unang basher ko. Haha! Hinahayaan mo akong lumipad pero tuwing babagsak ako, nandiyan ka lang para saluhin ako (tapos sabay dagok)," ani Ice.

"Itong mga nakaraang taon, ibang klase talaga ang bigwas na binibigay sa atin. Pero swerte kaming mga supling mo dahil namanahan mo kami ng tapang at kapal ng mukha para harapin ang ano mang binibigay sa atin araw-araw. Swerte ko na ikaw ang nanay ko, mader. At maraming maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal. Happy 80th birthday, Mommy Caridad Seguerra!!! Nawa'y lalo pang lumalim ang plunging neckline mo. I love you ao much! Ice."

Matatandaang nito lamang Nobyembre ay pumanaw ang ama ni Seguerra na si Decoroso “Dick” Seguerra dahil sa cancer.

Related video:

Watch more in iWantTFC