Sunod-sunod na dagok sa buhay ang kinaharap ng housemate na si Nathan Juane nang magsimula ang pandemya sa mundo.

Sa episode ng “Pinoy Big Brother” nitong Huwebes, ikinuwento ni Juane ang mga sugat sa kaniyang puso nang matanggal sa trabaho at magkasakit ang asawa sa gitna ng pandemya.

“Ang broken heart hindi nakikita. Hindi tulad ng sugat panlabas na pwedeng gamutin,” panimula nito.

Ayon kay Juane, isa siya sa mga nawalan ng trabaho sa aviation industry nang maapektuhan ang mga negosyo dahil sa pagkalat ng COVID-19.

Nasundan pa ang problema ni Juane nang tamaan ng sakit na cancer ang kaniyang misis na lalo nagbigay pangamba lalo sa kaniya.

Sa loob ng tatlong buwan, limang araw sa isang linggo umano sila nagpupunta sa ospital para sa treatment ng kaniyang asawa.

Nakakaradam din aniya ng takot ang kaniyang misis dahil hindi nito alam kung ano maaaring mangyari sa kaniya at baka hindi na nito maalagaan ang kanilang dalawang anak.

Hindi pa natapos ang problema ni Juane dahil tinamaan din ng COVID-19 ang kaniyang mga magulang.

Upang maibsan ang nadaramang kalungkutan, mabibigyan ng isang special reward ni Big Brother si Juane kung magagawa nito ang isang hamon kasama si Zach Guerrero.

Sa huli, nakalikom ng 9 na minuto si Juane na maaari niyang magamit para sa kaniyang pamilya.

