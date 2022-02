MAYNILA -- Bibida ang tambalang "KarJon" nina Karina Bautista at Aljon Mendoza sa "Maalaala Mo Kaya."

Sa Pebrero 26, mapapanood sina Bautista at Mendoza sa episode na "Love Ko 'To" sa direksiyon ni Raz dela Torre.

Sa isang digital conference para sa mga bagong episode ng "MMK" ngayong buwan, nagbigay ng ilang detalye ang direktor tungkol sa "Love Ko 'To" na hango sa totoong kuwento ng buhay.

"It talks about the love story of 'yung dalawang tao sina Theza na gagampanan ni Karina at John na gagampanan ni Aljon. In the story mga around 19 to 23 years old sila. So medyo young love ng kaunti. 'Yung lightness na makikita natin sa istorya nila ay dahil sa nagkakilala sila sa isang fast-food chain. So it's a love that was born out of their meeting in a fast-food chain bagamat magkaiba ang kanilang status sa buhay. Doon pa lang makikita mo na medyo cute kasi 'yung isa 'di naman niya kailangang magtrabaho bakit siya pumunta rito and yet 'yung isa naman ay nagpupursige sa buhay kaya siya naroon sa mundong 'yon. ... Siyempre may pupuntahang lalim ang kuwento nila," ani dela Torre.

Nagbahagi naman si Mendoza tungkol sa kanyang karakter. Ito na ang pangatlong beses na gaganap si Mendoza sa "MMK."

"Si John very charming and genuine person siya. Pero sa kabila noon may baggage siya. Parang mayroon siyang kinikimkim na dala niya dahil iniwan siya ng tatay niya, 'yung pamilya nila dahil sa ibang babae. So insecurity niya 'yon paglaki niya. Very supportive boyfriend siya kay Theza pero habang tumatagal lumalaki ang insecurity niya (ni John) so 'yun ang magiging problema kapag dumaan 'yon," ani Mendoza

Samantala, iba naman ang saya ni Bautista sa una niyang pagganap sa "MMK." Pag-amin ng aktres kinabahan siya sa pagsabak niya para sa "Love Ko 'To."

“This is my very first 'MMK' ever so I’m very excited. At the same time siyempre kinakabahan ako kasi nandoon 'yung kagustuhan ko na maging maganda talaga 'yung resulta ng gagawin ko. Pero of course nandoon naman 'yung tiwala ko sa aking directors, sa aking co-actors," ani Bautista.

"And my motivation is siyempre this is a story of a real-life person. Napakagandang kuwento and siyempre gusto ko naman bigyan ng kulay 'yung binigay nila sa aming opportunity na i-portray sila sa 'MMK' na 'to. It’s just so beautiful to be someone else and apparently 'yung personality kasi ni Theza Muni dito is almost the same as me when it comes to life. Siyempre different circumstances sa ibang aspects in life pero parang talagang 'yung motivation and drive ni Theza nakaka-relate ako. I really hope I do good and great,” dagdag ni Bautista.



Maliban sa kanilang "MMK," magkatrabaho sina Mendoza at Bautista sa seryeng "Viral Scandal."



Mapapanood ang "MMK” sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live YouTube channel, ABS-CBN Entertainment Facebook page, at iWantTFC. Para sa mga manonood sa labas ng Pilipinas, mapapanood ang "MMK" sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.