MAYNILA -- Sa kabila ng kanyang pagtatrabaho, tutok pa rin ang aktres na si Elisse Joson bilang isang ina sa anak nila ni Mccoy de Leon na si Felize.

Sa "Inside News" ng Star Magic, ibinahagi ni Joson ang saya masubaybayan ang paglaki ng anak na ngayon ay siyam na buwang gulang na.

"Ang bilis ng growth ni Felize. So now mas malikot na siya, kailangan tutok na sa kanya, bawal na ang malingat. Kasi sobrang nagmo-move na siya kung saan-saan, nagko-crawl na siya kung saan-saan. So it's been fun. It's been hectic pero masaya," ani Joson.

"Kahit hindi pa nakakaintindi si Felize, ramdam mo talaga sa babies 'yung love nila. 'Yung mga milestones din nila parang everyday mayroon silang pwedeng nagagawa. Ang dami ring discoveries sa kanila," dagdag ni Joson.

Matatandaang Oktubre 2021 nang aminin sa publiko nina Joson at De Leon ang pagiging mga magulang sa kanilang anak na babae na si Felize.

Inamin ng dalawa ang pagkakaroon nila ng anak sa pagbisita nila sa "Pinoy Big Brother" kung saan kinuha nilang ninong si Big Brother o Kuya para sa kay Felize.

Parehong naging parte ng "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016 sina Joson at De Leon.

Sa ngayon, si Joson ay isa sa mga bituin ng orihinal na serye ng iWantTFC na "The Goodbye Girl," na pinagbibidahan ni Angelica Panganiban.

Bibida rin sa nasabing serye sina Maris Racal, Loisa Andalio at Barbie Imperial.

Magsisimulang ipalabas sa iWantTFC ang "The Goodbye Girl" sa Pebrero 15.

