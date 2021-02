'Sayang date natin': Valentine's concert ni Regine Velasquez postponed

MAYNILA – Matapos ang ilang linggong paghahanda at back-to-back promo guesting, ikinagulat ng fans ni Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid ang anunsiyong postponed ang "Freedom" concert na nakatakda sana ngayong Linggo, Araw ng mga Puso.

Sa official statement na inilabas ng ABS-CBN Events at IME, kinailangang ipagpaliban ang concert dahil na-expose si Velasquez sa isang taong nagpositibo sa COVID-19.

Humihingi ng tawad ang producers sa abala pero siniguro nilang magagamit pa rin ang mga nabiling tickets sa re-scheduled date ng concert na iaanunsiyo sa mga susunod na araw.

Ayon sa singer, maayos ang kanyang kalusugan pati na ang kanyang pamilya.

Gayunpaman, naiyak daw siya dahil sa mga nangyari pero tiwala siya sa plano ng Diyos.

"Sayang 'yung date natin 'no? I was sooooo looking forward to it pa naman. But don’t worry I'm ok. Maga lang face ko coz I’ve been crying. But like I said God has a plan and His plans are always better. Stay safe guys," sabi ng singer.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News