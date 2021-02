Ryle Santiago ng Hashtags, binuking ng ina na may bagong pag-ibig

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Sherilyn Reyes na may bagong napupusuan ngayon ng anak na si Ryle Santiago, isa sa mga miyembro ng grupong Hashtags.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, naging bukas si Reyes sa love life ng anak nang matanong kung istrikto ba siya pagdating sa usaping pag-ibig ng mga anak.

"Lagi kong sinasabi sa mga anak kong lalaki na I will be a very cool mother-in-law talaga. So kapag nagkaka-girlfriend siyempre naa-attach ako; tapos kapag naghiwalay parang nakipaghiwalay din ang buong pamilya. So 'yon lang ang masaklap doon. So ngayon na medyo may napupusuan ang anak ko, hindi na muna kami masyadong nakikiaalam," ani Reyes.

At dahil nadulas na tungkol sa love life ni Ryle, ipinaliwanag ni Reyes na nais lang ng aktor na magkaroon ng isang tahimik na relasyon.

"Siguro mas gusto niya mas tahimik na at non-showbiz kasi. Gusto niya maranasan ang non-showbiz para baka mas tahimik 'yung buhay. So hindi kami masyadong pinapakialaman. Masakit kasi sa puso kapag naghihiwalay sila, umiiyak din kasi ako," ani Reyes.

Maliban kay Barbie Imperial, naiugnay din si Ryle sa aktres na si Kira Balinger.

Nitong Miyerkoles sa Instagram, muli namang ipinahatid ni Ryle ang pagmamahal sa ina na nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

"Happy Birthday, mama! I love you and no matter how old we all get, I’ll always be your baby boy. I’ll ways be here for you, mama. No amount of love in the world can match your mama’s love. I love you mama!" ani Ryle sa caption.

Sa comment section naman ng post ni Ryle, nagpasalamat si Reyes sa mensahe ng anak.

"I love you always Kuya. And yes you will always be my baby boy," ani Reyes.

