KD Estrada at Vice Ganda sa 'It's Showtime.' Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — May sagot si KD Estrada kung magkasintahan na ba sila ni Alexa Ilacad sa latest episode ng "It's Showtime" nitong Huwebes.

Sa pagbisita ng love team sa noontime show, pabirong tinanong ni Vice Ganda: "Kakantahin 'yan ni (Alexa Ilacad) for you. Gusto ko 'yung ginanun mo si Alexa. Gusto mong abutin na ganoon. Mag-jowa na ba kayo?"

"What you see is what you get," tugon ni Estrada.

Hindi naman napigilan ng komedyante na ipakita ang paghanga sa relasyon ng dalawa.

"Eh, kasi ang tagal ko na silang naririnig, nasusubaybayan. Medyo matagal na rin 'tong love team, pandemic pa nabuo ito, e," ani Vice Ganda.

"Tapos lagi silang magkasama, nakikita ko 'yung mga post, su-sweet, ang ganda ng samahan, ang ganda ng relationship kaya sabi ko, 'Ah, mag-jowa na.'"

Muling magsasama sina Ilacad at Estrada sa pagbabalik-entablado ng PETA na "Walang Aray," na sinulat ni Rody Vera at may musika ni Vince Lim batay sa "Walang Sugat" ni Severino Reyes.

Mapapanood ang "Walang Aray" mula Pebrero 17 hanggang Mayo 14 sa PETA Theater Center sa Quezon City.

