Nagmistulang real-life manyika ang housemate na si Raf Juane sa pagdiriwang ng kaniyang kaarawan sa “Pinoy Big Brother.”

Naging isang Barbie doll si Raf sa kaniyang 26th birthday bilang parte ng isang special task na ibinigay ni Big Brother kasama ang kapatid na si Nathan.

Upang magkaroon ng salo-salo sa kaniyang kaarawan, kinailangan mag-ala manyika si Raf sa loob ng 260 minuto.

Labis namang ikinatuwa ng mga housemates ang pagiging Barbie ni Raf na napagkatuwaan pa nilang paglaruan.

Kinailangan din niyang gawin ang iba’t ibang pose upang mapagtagumpayan ang hamon ni Kuya.

Sa simula ng kaniyang araw, nagulat si Raf nang makita ang ilang sa koleksyon niya ng Barbie sa sala ng "PBB" house. Aniya, nangongolekta talaga siya nito sa kanilang bahay.

Ipinagluto rin siya ng espesyal na umagahan ng kasamang si Laziz Rustamov bilang pa-birthday sa kaniya.

Sa gitna ng tea party ng mga housemates, sinorpresa muli ni Kuya si Raf nang ipakausap ito sa kaniyang mga magulang sa loob ng 100 segundo.

“You're so beautiful. We're okay, huwag mo kami isipin. I love you. Happy birthday. Basta mag-ingat ka dyan. Magpakabait ka. Magpakasipag ka, anak,” ani Bernadette Juane, ina ni Raf.

Ipinagdasal naman siya ng kaniyang ama na isang pastor na hiniling na pahabain pa ang buhay ng anak.

