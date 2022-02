Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Tila hindi pa rin tama ang panahon para kay Jona pagdating sa pag-ibig.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo," ibinahagi ng mang-aawit na abala siya ngayon sa maraming bagay, kabilang na ang pagtatapos nang ipinapagawang animal shelter para sa nailigtas na mga aso at pusa.

"For now po talaga, sobrang busy po muna sa pagtatapos po nang ginagawa namin na animal shelter. Pero 'yun nga po siyempre pinagpi-pray ko rin po sana in the future ay may masasabi na someone to love," ani Jona na mapapanood muli sa "ASAP" kung saan inawit niya ang pinakabago niyang single na "Someone To Love Me."

Giit ni Jona, hindi naman siya nagmamadali pagdating sa pag-ibig o pagkakaroon ng relasyon.

"Hindi naman po ako in a rush," dagdag ni Jona na "requirement" sa pagkakaroon ng mamahalin ay ang tatanggapin din nito ang pagiging mapagmahal niya sa mga hayop.

"Totoo po 'yan. Isa sa mga requirement dapat totoong animal lover ka. Hindi lang 'yung cute, cute lang. Naku-cute-an ka lang kapag puppy. At pasensiyoso po. Dapat napakapasensiyoso," ani Jona.

Ayon kay Jona, taong 2009 o 2010 nang magsimula siyang mag-ligtas ng mga aso at pusa.

Para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga nailigtas na hayop, nagpapatayo ngayon si Jona ng animal shelter sa Rizal.

Ani Jona, ang pagpapatayo ng animal shelter ang isa sa pinagkaabalahan niya sa panahon ng pandemya.

Sa ngayon ay may 30 aso at may 40 pusa na silang nailigtas. Kalahati sa bilang ng mga ito ay nailipat na sa Rizal.